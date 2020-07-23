美听证会通过议案 政府设备禁用TikTok

美国参议院一委员会周三通过一项议案，由于担心用户个人信息的安全性，将禁止美国政府雇员在政府发放的设备上安装中国视频应用TikTok。

据路透社报道，美国参议员霍利（Josh Hawley）提出的“政府设备禁用TikTok法案”在美国参议院国土安全和政府事务委员会获得一致通过，将交由参议院进行投票。

TikTok在美国青少年中广为流行，引起了美国监管者和议员的审查，他们担心用户个人信息可能落入中国政府官员手中。TikTok去年公布数据，美国每月2650万活跃用户中约有60%的年龄介于16岁至24岁。

中国2017年实施的《国家情报法》规定，企业有义务支持与配合国家情报工作。该法第七条规定，“任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作，保守所知悉的国家情报工作秘密。”该法第十四条规定，国家情报工作机构可以要求有关机关、组织和公民提供必要的支持、协助和配合。

本周稍早，美国众议院表决禁止政府员工在配发的设备上下载Tiktok，这是规模7410亿美元（1万260.48亿新元）防御政策法案的一部分。议员们以336赞成、71票反对通过这项由众议员Ken Buck提出的美元防御政策法案。提案在众议院过关、也获得参议院委员会批准的情况下，这项禁令可能很快就会成为法律。

美国政府高级官员也表示，他们正在考虑对TikTok以及其他与中国相关的应用实施更广泛禁令，可能很快就会有所行动。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）最近提醒说，美国人在使用该应用时应该保持谨慎。

TikTok发言人法瓦扎（Jamie Favazza）表示，该公司不断壮大的美国团队的当务之急是促进保护用户隐私的安全应用体验。她说：“数以百万计的美国家庭使用TikTok进行娱乐和创意表达，我们认为这并非联邦政府设备的用途所在。”