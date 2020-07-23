蓬佩奥敦促印度在电信等方面减少对中国依赖

美国国务卿蓬佩奥周三（22日）敦促印度聚焦国内供应链，减少在电信和医疗供应方面对中国的依赖。

据路透社报道，蓬佩奥在美印工商理事会举办的“印度思想峰会”网络会议上还说，印度有机会“将供应链从中国转移走，减少在电信和医疗用品等领域对中国公司的依赖”。

蓬佩奥说:“印度处于目前的地位，是因为它赢得了世界上许多国家的信任，包括美国。”

他还表示：“美国从来没有像现在这样支持印度的安全。印度也是重要的合作伙伴、特朗普总统外交政策的关键支柱。”

上月在喜马拉雅山边境发生冲突后，印度和中国的关系变得紧张，20名印度士兵在冲突中丧生。

蓬佩奥指责中国挑起了这场冲突，中国政府予以否认。蓬佩奥说:“最近由中国解放军挑起的冲突只是中共不可接受行为的最新例证。”

印度最近禁止了数十款中国应用，包括颇受欢迎的视频应用TikTok。在允许中国电信公司华为参与5G网络的试验后，印度尚未就华为做出决定。印度是世界上主要的仿制药供应国，其药品对中国原材料的依赖程度接近70%。

另外，印度驻美国大使桑胡（Taranjit Singh Sandhu）表示，新德里对美国公司在印度建厂持开放态度。

印度与中国的军事对峙促使国内各方呼吁与美国及其包括日本在内的盟友建立更紧密的安全关系。

路透在报道中指出，印度正在进行军事现代化，以缩小与中国的差距，并越来越多地转向美国，而不是其传统供应国俄罗斯。



