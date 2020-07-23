美国6月冷冻猪肉供应减少 对中国出口增加

美国农业部周三（22日）公布的数据显示，6月底美国冷冻猪肉库存较上年同期减少25%。另有数据显示，美国对中国的海运出口6月同比增加135%。

据路透社报道，美国农业部数据显示，在4月和5月因疫情扩散而暂时关闭工厂后，肉类加工处理已大致恢复，但供应量仍减少。

美国农业部在月报中公布数据，截至6月30日，冷冻储存设施中有4.64亿磅（2.10亿千克）猪肉，低于前月的4.68亿磅以及上年同期的6.19亿磅。

大宗商品经纪商Allendale首席策略师尼尔森（Rich Nelson）分析，6月降幅350万磅为1970年以来同期最小，5月则创下纪录最大降幅。他说，6月一般供应量是减少3000万磅。

尼尔森还分析，美国6月猪肉产量同比增加约6%，因工厂自疫情中复原，且有大量猪只待宰。

根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）的供应链研究子公司Panjiva数据，与此同时，美国对中国的海运出口6月同比增加135%。

Panjiva在一份报告中指，史密斯菲尔德（Smithfield Foods）的母公司万洲国际 （0288.HK）出口增加135%，出口额绝对值增长领先。与全球最大鸡肉和牛肉出口商JBS SA的美国子公司JBS USA相关的出口增加878%，与美国跨国肉类供应商泰森食品（Tyson Foods）相关的出口激增1771%。

Panjiva认为：“整体出口下降，是因为中国客户被优先对待。”

泰森食品最近在一封信中对美国民主党参议员沃伦（Elizabeth Warren）和布克（Cory Booker）表示“出口并不会威胁到美国肉类供应”，因为出口品通常包括美国消费者不怎么吃的内脏产品。