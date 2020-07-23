美助理国务卿：中国休斯顿领馆是获取情报的“司令部”

美国国务卿蓬佩奥和美国多位官员指出，中国驻休斯敦总领事馆长期以来从事“颠覆活动”，从事发展留学生间谍、获取经济和军事情报等工作。

据《纽约时报》报道，美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史迪威（David R. Stilwell）在采访中指控中国驻休斯敦总领事馆有从事“颠覆性行为”（subversive behavior）的历史，是盗窃美国研究的中心（epicenter）。

他举例说，总领事馆的高级官员和另外两名外交官最近被发现，使用虚假身份将中国旅行者护送到休斯敦乔治·布什洲际机场的登机口。他补充说，在过去的六个月中，中国在美国进行的一些科学盗窃案有所加速。

《纽约时报》获得一份由美国执法人员汇编、长达七页的文件大致概述了美国联邦调查局（FBI）对中国驻休斯敦总领事馆有关的调查，其中包括总领事馆试图从该地区的机构非法转移医学研究和其他敏感信息；人才招聘计划说服该地区的50多名研究人员、教授和学者将严格掌握的研究或信息移交给中国机构；胁迫被中国政府视为通缉犯的人员返回中国。

另据美国之音报道，美国国务卿蓬佩奥周三（7月22日）在丹麦举行的记者会上说，美国下令关闭中国驻休斯顿的领事馆是因为持续存在的北京盗窃美国知识产权的问题。他说：“被偷走的不仅仅是美国的知识产权，还有欧洲的知识产权，损失了几十万份工作，这些都是欧洲和美国各地勤劳人民的好工作。”

对华立场强硬的美国共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）呼应史迪威的说法，他指休斯敦领馆并非外交机构，而是中国在美国的巨大间谍和影响行动网络的中心枢纽。

对于美国官员们的指控，中国驻休斯敦总领馆网站今日公布了总领事蔡伟昨日接受美国广播公司（ABC）13台和《国际聚焦》杂志联合采访。

蔡伟表示，美方7月21日突然要求中方关闭驻中国休斯敦总领馆，此举严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系，十分蛮横无理。中方对此予以强烈谴责。中方敦促美方立即撤销有关错误决定。否则，中方必将作出正当和必要反应。

他否认了美方关于驻休斯敦总领馆的种种指控，并指责美方一些政客为了所谓“政治正确”，满嘴扯谎。

蔡伟强调，中美40年交往经验充分证明，两国合则两利，斗则俱伤。他引述中国外交部长王毅的话说，中国的对美政策没有变化，中方仍愿本着善意和诚意发展中美关系，希望同美方相向而行，努力构建并共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。