南京深夜发楼市新政：支持刚需 “假离婚”被限

中国南京宣布，支持刚性购房需求，“假离婚”被限，夫妻任何一方自离异之日起两年内购买商品住房，其拥有住房套数将按离异前家庭总套数计算。

南京住房保障和房产局今天（23日）凌晨在官网上发布当局连同另外六个南京政府单位推出的新措施，包括要求加大住宅用地供应，特别是加大中低价位、中小套型住宅用地供应，优先满足刚性需求，稳定土地市场预期。

为防止土地市场过度竞争，这七个政府单位在一份通知提出，要继续严格执行“限房价、竞地价”政策，尤其是热点区域，要提高土地市场准入条件，对报名单位资格进行筛选，控制参与土地竞买企业数量。南京市住房保障和房产局说：“此举有助于平衡土地市场供求关系，稳定地价水平，加强地价、房价良性互动，引导市场回归理性，促进土地市场健康平稳发展。”

为优先保障本市户籍无房家庭的刚性购房需求，通知明确提到，商品住宅项目开盘销售，须提供每批次不低于30%比例的房源保障。南京市住房保障和房产局认为，这体现房地产调控政策对刚需家庭的住房支持，有利于刚需家庭尽快实现住有所居。

至于离异夫妻的住房套数安排，南京市住房保障和房产局解释，这样既可满足离异人士合理住房需求，也可遏制通过离婚获取购房资格的情况。南京市住房保障和房产局说：“通过优化完善住房限购政策，有利于抑制投机炒房，为平衡供需关系、促进房地产市场进一步平稳健康运行创造健康的需求结构。”