据悉中国央行将暂停放宽政策 以免下药过猛

四名政策消息人士透露，中国人民银行（中国央行）认为近期没有必要进一步放宽货币政策，但将维持金融条件宽松以支撑全球第二大经济体复苏。

据路透社报道，参与中国内部政策讨论的消息人士指出，央行也希望避免过度刺激造成副作用，例如债务激增以及地产市场泡沫风险等等。

这些消息人士透露，此外，由于全球经济需要多长时间才能复苏仍充满不确定性，加上中美关系紧张升级，政策高层更希望保留弹药空间。其中一位消息人士说：“我们近期内应该维持货币政策稳定，为未来留点空间。”

中国央行自2月以来推出多项措施，包括下调贷款利率、银行准备金率、及针对受疫情打击的企业提供低息贷款等支持措施。中国央行从2018年初展开本轮宽松周期，宽松步伐在今年加速，但央行尚未将利率降至近零水准，也未像其他主要国家央行那样实施量化宽松。中国第一季经济创下6.8%的纪录跌幅后，第二季经济增长3.2%。今年上半年人民币贷款增幅达创纪录的12.09万亿元人民币(1.73万亿美元)，支持了经济的反弹。

中国央行行长易纲曾承诺保持流动性充足，今年新增贷款达到将近20万亿元（人民币，下同，3.95万亿新元），但他同时表示，中国到一定时候将有必要考虑撤回政策支持。

消息人士还透露，虽然央行有可能放慢宽松的步伐，但为了支持政府不断加快的发债速度，或是应对经济一旦再度趋弱，央行或仍有必要进一步调降存款准备金率和利率。

虽然许多工厂似乎都已经恢复到将近满产，但消费者仍对支出心存谨慎，许多小型民营企业依然处境艰难。

另一位消息人士说：“仍有调降存款准备金率和利率的空间，特别是存款准备金率。”

周一中国一年期贷款市场报价利率（LPR）连续第三个月在3.85%持稳，此前自去年8月以来共计调降了46个基点。此外，中国央行自2008年初以来已经将金融机构平均法定存款准备金率调降了520个基点，目前为9.4%。

消息人士说：“我们是否需要推出更多的宽松措施将取决于经济表现。复苏趋势很明显。”“下半年货币政策宽松的频率将下降，但这并不意味着我们将收紧政策。”

内部人士说，决策者在专注于刺激增长的同时，容忍债务水平有所上升，但他们正在谨慎地留意任何房地产投机活动复燃迹象，因为房价已飙升至普通百姓无法承受的水平。

中国平均房价6月上涨了0.6%，是一年来最快的上涨速度，同时7月中国股市强劲反弹。

消息人士说：“债务不应该成为大问题，每个国家的债务都在增加，我们应该担心房地产部门，肯定存在资金流入房地产的担忧。”