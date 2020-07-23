开启收割模式？790亿市值的立讯精密实控人大举套现

4000亿元（人民币，下同，790.36亿新元）市值的大牛股立讯精密公布，公司实控人及一致行动人大举套现金额69亿元。

据《中国基金报》报道，立讯精密7月22日公告，控股股东立讯有限及其一致行动人、立讯精密实际控制人之一、副董事长王来胜于7月22日通过大宗交易减持1.296亿股，占公司总股本1.85%。

从深交所当天的大宗交易减持情况来看，7月22日立讯精密大宗交易1.3亿股，合计成交金额为69.08亿元。基本可以认定是立讯精密实控人进行的交易，在这个大宗交易中，有机构席位大举接货。大宗交易的减持价格为53.2元，较立讯精密最新股价折价7.17%，立讯精密7月22日收盘价为57.31元，市值为4002亿元。

对于缘何减持，公告称，减持资金拟主要用于偿还立讯有限银行借款及支持立讯精密相关资金需求。几天前立讯精密公告和控股股东立讯有限出资收购苹果公司的代工厂。

立讯精密7月17日公告，立讯精密及其控股股东将出资33亿元全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权。交易完成后，立讯精密将会成为苹果公司的首家中国内地代工厂商。控股股东几天前拟收购苹果代工厂，如今大举减持，有分析认为两者或有关联。

在刚公布的公募基金二季报中，立讯精密受到基金的大举加仓，成为仅次于茅台的基金第二大重仓股。知名的睿远基金、中欧基金、东方红资管等旗下都有基金重仓持有立讯精密超过1000万股。也有基金持仓达到10%的上限。

对于股价高位突现减持，投资者比较担忧股价。有网友认为立讯精密开启收割模式；另有人认为立讯精密今日将跌停；还有网友形容这是基金抬轿，肥了大股东等等。

