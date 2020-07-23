中国使馆吁美撤销要求闭馆决定 否则中方将作正当必要反应

中国驻美国大使馆今天（23日）呼吁美国立即撤销要求中国关闭领馆的决定，否则中国将作出“正当和必要”的反应。

使馆在官网发表声明，指责美国突然单方面要求中方限时关闭驻休斯敦总领馆，是对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则以及中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系，“十分蛮横无理”。

声明提到：“美方有关指控毫无根据，纯属无稽之谈，所用的借口牵强附会，完全不成立，正可谓‘欲加之罪，何患无辞’。”

使馆也指美国去年10月和今年6月两次对中国驻美外交人员无端设限，多次私自开拆中方的外交邮袋，查扣中方公务用品。

使馆说：“由于近期美方肆意污名化和煽动仇视，中国驻美使馆近期已经不止一次收到针对中国驻美外交机构和人员安全的威胁。”

声明指出，单就中美驻对方国家使领馆数量和外交领事人员数量而言，美国远远多于中方，呼吁美国“不要搬起石头砸自己的脚”。

美国前天突然要求中国72小时内关闭驻休斯敦总领馆，中国昨天强烈谴责美国单方面发起政治挑衅，是前所未有的升级行动，并称必将作出反应。受访学者将此形容为中美关系下滑的标志性事件，显示了美国对中国的“极限施压”。

美国国务卿蓬佩奥和美国多位官员指，中国驻休斯敦总领事馆长期以来从事“颠覆活动”，从事发展留学生间谍、获取经济和军事情报等工作。

中国驻休斯敦总领事蔡伟则指责美国制造关于总领馆事件的“种种谎言”。

蔡伟在总领事官网今天发布的专访中说：“美方一些政客为了所谓“政治正确”，满嘴扯谎，但却置民众生死福祉于不顾，到头来必将害人害己，还是趁早收起这套把戏吧！”