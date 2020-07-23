中国外交部提醒在美留学人员提高安全意识

随着中美两国关系恶化，中国外交部昨天（22日）提醒在美中国留学人员提高安全意识，注意防范，妥善应对。

中国外交部透过“领事直通车”微信公众号说到，美国执法机构针对中国在美留学人员进行任意盘查、滋扰、没收个人物品、扣留等案件，近期急剧增加。

中国外交部呼吁在美中国留学人员如果遇到紧急情况，及时联系中国驻美国使领馆寻求协助。

美国前天突然要求中国72小时内关闭驻休斯敦总领馆，中国昨天强烈谴责美国单方面发起政治挑衅，是前所未有的升级行动，并称必将作出反应。受访学者将此形容为中美关系下滑的标志性事件，显示了美国对中国的“极限施压”。

美国国务卿蓬佩奥和美国多位官员指，中国驻休斯敦总领事馆长期以来从事“颠覆活动”，从事发展留学生间谍、获取经济和军事情报等工作。

中国驻美国大使馆今天呼吁美国立即撤销要求中国关闭领馆的决定，否则中国将作出“正当和必要”的反应。

使馆在官网发表声明，指责美国突然单方面要求中方限时关闭驻休斯敦总领馆，是对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则以及中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系，“十分蛮横无理”。

中国驻休斯敦总领事蔡伟则指责美国制造关于总领馆事件的“种种谎言”。