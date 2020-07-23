美检察官指有中国研究员为逃避逮捕身处驻旧金山领事馆

法律文件显示，一名中国研究员因隐藏自己跟中国军方之间的关系而被控签证欺诈，美国联邦调查局相信，嫌犯已经在驻旧金山的领事馆逗留了一个月。

据路透社今天（23日）报道，提交美国旧金山地方法院的文件显示，在加州大学戴维斯分校工作的唐娟（音译，Juan Tang）在签证申请中，虚报自己没有在中国军队服役。

不过，调查人员找到唐娟身穿中国军服的照片，并发现她曾在中国人民解放军空军军医大学担任研究员。

唐娟6月20日接受联邦调查局的讯问后，前往驻旧金山领事馆。联邦调查局相信，唐娟仍然滞留领事馆。

唐娟在6月26日被控签证欺诈。美国执法部门无法进入外国大使馆或领事馆，除非获得相关单位的邀请，而且大使等某些高级官员具有外交豁免权。

美国司法部前天提控两名中国网络黑客，指他们与中国政府合作，向研发冠病疫苗及药物的美国生技公司发动网络攻击，企图窃取疫苗研发机密。

随着中美两国关系陷入低谷，上述指控有可能成为双方关系的另一障碍。

美国前天突然要求中国72小时内关闭驻休斯敦总领馆，中国昨天强烈谴责美国单方面发起政治挑衅，是前所未有的升级行动，并称必将作出反应。受访学者将此形容为中美关系下滑的标志性事件，显示了美国对中国的“极限施压”。

美国国务卿蓬佩奥和美国多位官员指，中国驻休斯敦总领事馆长期以来从事“颠覆活动”，从事发展留学生间谍、获取经济和军事情报等工作。

中国驻美国大使馆今天呼吁美国立即撤销要求中国关闭领馆的决定，否则中国将作出“正当和必要”的反应。