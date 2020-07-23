港媒：中国或关闭美国驻成都总领事馆

香港《南华早报》今天（23日）引述知情人士报道，中国将关闭美国驻成都总领事馆，以报复美国要求中国限时关闭驻休斯敦总领馆。

报道称，美国在中国大陆设立五所领事馆，分别位于广州、上海、沈阳、成都和武汉，而如果美国驻成都领事馆关闭的消息属实，中美之间的紧张关系预计将进一步加剧。

这所总领事馆1985年设立，具有重要战略意义，因为它涵盖中国西南地区，包括四川、云南、贵州、西藏和重庆。

前重庆市副市长王立军曾在2012年初私自进入美国驻成都总领事馆。

除了驻成都领事馆之外，路透社昨天引述知情人士报道，北京考虑关闭位于美国驻武汉领事馆。

不过，《环球时报》总编辑胡锡进认为，考虑关闭驻武汉领事馆“八成是错了”，并指路透社发这个消息似乎有引导中国这样做之嫌。

胡锡进今天在微博上写道：“据了解，美方之前已经在武汉总领馆做了一些撤出准备，美方看来挺希望中方拿它的武汉总领馆开刀‘扯平’的，因为那样美方的损失最小。”

胡锡进认为，如果中国决定以牙还牙，也关闭美国在华的总领馆，应该不会选择武汉领馆，因为“那样太便宜美方了”，“一旦要做这种报复，极有可能跳出美方的‘预设战场’，在一个让美方感到更痛的地方下手。”

他还提到，美国在香港的总领馆“至少有一千几百人（还有说加上雇员有几千人的）。要这么多人干嘛？明摆着就是个情报中心。” “中国反制的方法实际上挺多的，比如一旦对它的港澳总领馆下手，即使不关闭它，把它的人数砍掉一大半，只给它留一两百人，也会让华盛顿疼得不得了。”