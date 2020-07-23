微博界定“宣扬仇恨”行为 开展专项整顿

中国社交平台微博对“宣扬仇恨”行为作出界定，并已展开为期两个月的专项整顿。

据《新京报》报道，新浪微博社区管理官方微博“微博管理员”22日对“宣扬仇恨引发对立行为”作出界定，列出七条主要表现，其中包括该组织、煽动、引导不特定多数用户对某一个体或群体的歧视、骚扰、诽谤、侮辱、仇恨。

微博表示，微博社区秩序治理的难点表现在对于群体性违规行为缺少治理的规则和手段，特别是明星、体育、游戏等领域中的粉丝群体，以及在性别、动保、宗教、种族、地域等话题中的相互攻击及不友善行为的治理，缺乏必要的介入和管理手段。

群体性违规行为的原因和本质都是由“宣扬仇恨引发对立”现象导致。不同用户存在不同观点客观上也是必然的。但是因为观点不同或者存在其他矛盾，就在平台上通过组织煽动引导不特定多数用户攻击他人，会对微博社区造成极大的伤害。

微博宣布，开展为期两个月专项整顿，在此期间出现的宣扬仇恨引发对立行为，以及此前发布的宣扬仇恨引发对立信息还在持续传播的，都将纳入被整顿的范围。站方将对宣扬仇恨引发对立行为的发起者和主要参与者进行处罚，包括但不限于：删除内容、禁言、禁被关注、限制私信及群功能、清理粉丝、禁止使用站方提供的变现工具、关闭账号等。