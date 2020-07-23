中国城市内营业性客运量6月恢复至同期近七成

中国货运量和港口货物的吞吐量稳步回升，实现了5月、6月连续正增长，城市内营业性客运量6月也恢复至同期近七成。

据《新京报》报道，中国交通运输部新闻发言人孙文剑今日（23日）在新闻发布会上介绍，，今年六月份中国的城市内营业性客运量已经恢复至去年同期的68.8%。

孙文剑分析说：“总的来看，目前交通运输的各项指标正在持续恢复，不断向好。特别是交通固定资产投资得到恢复，并超过了去年同期的规模。为稳投资、稳就业发挥了重要的先行官的作用。”

孙文剑介绍，具体来讲，二季度以来，随着统筹常态化的疫情防控和经济社会的发展，交通运输各项工作发力见效，行业的经济实际恢复主要呈现为三个方面的特点。一是投资恢复快。交通投资基本补齐了疫情造成的缺口，上半年完成投资1.45万亿元（人民币，下同，2864.35亿新元），同比增长了6%。

二是货运量持续正增长。货运量、港口货物的吞吐量稳步回升，连续实现了5月、6月两个月的正增长，中路班列的开行列数、快递业务量逆势增长，增速分别超过了25%和20%。三是客运量恢复。上半年规模恢复至去年同期的45.2%。六月份城市内的营业性客运量、城市间的营运性客运量分别恢复至去年同期的68.8%和56.3%。