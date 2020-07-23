习近平提抗美援朝等历史事件 吁牢记中华人民共和国来之不易

正在中国东北吉林考察的中共总书记习近平昨天（22日）提及抗日战争、抗美援朝等历史事件，呼吁各位牢记中华人民共和国来之不易。

据中新社报道，习近平在吉林四平参观四平战役纪念馆。解放军和国民党军队曾在1946年至1948年四次交战，解放军最终掌控四平。

据报道，习近平凝神观看、细致询问，他感慨地说：“四战四平只是我们党领导人民进行武装斗争过程中的一次重大战役。我们从八一南昌起义到井冈山斗争，从艰苦卓绝的长征、抗日战争，再到解放战争、抗美援朝，是革命烈士的鲜血铸就了革命成功，我们一定要牢记新中国来之不易。”

习近平也提到，创业难，守业更难，“我们一定要守住中国共产党创立的社会主义伟大事业，世世代代传承下去”。

习近平也前往四平一个示范区，察看黑土层土质培养和玉米长势。

习近平说，东北是世界三大黑土区之一，是“黄金玉米带”“大豆之乡”，黑土高产丰产，同时也面临着土地肥力透支的问题。一定要采取有效措施，保护好黑土地这一“耕地中的大熊猫”。习近平也与一家农机农民专业合作社的成员交谈。

吉林官方数据显示，该省今年上半年的地区生产总值（GDP）同比下降0.4%，高于全国平均水平1.2个百分点，尚未公布第二季GDP数据。不过，若与第一季度同比下降6.6%比较，上半年的数据意味着吉林经济在第二季逐步恢复，并走出冠病疫情的阴霾。