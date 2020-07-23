中国工信部：工业经济已回正常轨道 但下半年不确定较多

中国工业和信息化部官员周四（23日）表示，工业经济已回正常轨道，今年有望平稳向好，但下半年不确定因素较多，洪涝等自然灾害对经济复苏有不利影响。

据路透社报道，中国工信部副部长辛国斌在国新办发布会上介绍，当前中国工业经济仍处在疫情冲击影响的恢复期，考虑到全球疫情蔓延叠加经济下行影响，工业通信业平稳运行仍面临较大风险挑战。

他指出，当前国际疫情仍在蔓延，世界经济陷入深度衰退，国际贸易环境恶化已是不争的事实；国内常态化疫情防控任务仍然艰巨，需求恢复仍有一个过程，企业经营困难还是比较严重，洪涝等各种自然灾害也对经济复苏产生一些不利影响，汛情十分严重。“我们说下半年不确定性的因素还是比较多的。”

他同时介绍，中国上半年工业经济各项指标是先降后升，二季度运行状态逐月好转，初步判断已经回归到了正常轨道；今年有信心有能力保持工业经济平稳向好，工业经济长期向好趋势不会因疫情影响和国际经济下行风险而改变。

他说：“综合来看，当前，中国工业经济的基本面是好的，疫情对中国工业经济的影响总体是可控的。”此前统计局公布的数据显示，6月规模以上工业增加值同比增长4.8%，为今年以来最高，且高于路透调查预估中值4.7%。

在工业投资方面，辛国斌预计全年工业投资下行压力仍然较大，但随着疫情防控形势逐步稳定，促进消费、投资政策的落地见效，企业全面复工复产、工业投资也呈现出积极变化。

他指出，上半年工业投资同比下降7.4%，降幅比1月至5月份收窄3.5个百分点。“工业投资下滑在下半年还会进一步收窄，如果把控好，年底回到正增长的水平上来。”

在5G建设方面，信息通信发展司司长闻库介绍，近期，每一周平均新开通的基站都超过1.5万个，到6月底，三家企业在全国已建设开通的5G基站超过了40万个。他并介绍，5G手机今年出货量达8623万部，“年底过1个亿一点问题都没有，连到网上的终端数截止到6月底有6600万部，而且随着手机的更新换代，数据还在逐月攀升。

不过他也指出，中国当前5G的发展仍然是处于商用的初期，真正发挥5G对经济高质量发展支撑作用，还需要进一步强化政策保障，要调动和激发各类市场主体的能动性；继续加大国际的合作力度，广泛深入开展5G技术、产业、应用等方面的合作。

在汽车方面，辛国斌介绍，整体看疫情对中国汽车产业发展影响还是阶段性的，产业基本面较稳定，新能源汽车今年下降幅度比较大，目前看下降是暂时的。

接下来要进一步推动促进汽车消费政策落地见效。他指出，虽然有一些省份出台了一些促进消费的政策，但是落地方面还有一些距离，还要督促。要鼓励有关地方推动老旧汽车的报废更新，进一步释放消费潜力。同时加快推动新能源汽车产业发展。要加快发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。目前规划的研究工作已经完成，并已上报国务院。