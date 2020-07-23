上海对入境人员实施两周集中和居家隔离

中国上海市7月27日零时起对入境人员实施七天集中和七天居家的隔离措施。

据第一财经报道，在中国民航局、中国外交部等五部门下发《关于落实国际航班调整工作的通知》，明确有条件的地区可在旅客自愿基础上实行“七天集中加七天居家”的隔离措施后，上海市疫情防控工作领导小组办公室决定，从7月27日零时起，将对上海市入境人员实施上述隔离措施。

上海市规定，符合居家隔离健康观察条件的入境人员，若本人申请居家隔离，在集中隔离健康观察的第五天采样进行核酸检测。如检测结果为阴性，在第八天由各区安排专人专车从集中隔离点闭环转运至居住场所，实施七天居家隔离健康观察。结束居家隔离前，本人及其共同居家隔离人员均须再次采样进行核酸检测。均为阴性的，居家隔离满七天后解除隔离措施。本人不愿意居家隔离或无居家隔离条件的，实施为期14天的集中隔离健康观察。

对目的地为江苏、浙江、安徽三省的入境人员，在集中隔离健康观察的第五天进行采样和核酸检测，检测结果为阴性的，集中隔离满七天后，由三省安排专人专车从指定隔离点闭环转运至目的地继续实施健康观察。对目的地为沪苏浙皖（上海、江苏、浙江、安徽）外其他省区市的入境人员，在上海市实施为期14天的集中隔离健康观察。

同时，上海市对老人、未成年人、孕产妇、行动不便的、有老人或小孩需要看护的、患有基础性疾病等原因不适宜集中隔离的人员，统一在各区留验点进行核酸检测，检测结果为阴性且具备居家隔离条件的，可申请实行居家隔离健康观察。