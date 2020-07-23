香港前行会成员张震远串谋诈骗证监会罪成 被判四年

有头号“梁粉”（香港前特首梁振英粉丝）之称的香港前行政会议成员张震远被裁定为串谋诈骗及欺诈罪成，被判入狱四年。

据香港01报道，香港法官法官今日（23日）在区域法院判张震远入狱四年，禁止张震远出任董事五年。

现年61岁的张震远之前被裁定一项串谋诈骗及一项欺诈罪罪成。串谋诈骗罪指他于2012年5月至2013年5月担任商交所（香港商品交易所）主席时，串谋财务总监蔡达英，向证监会隐瞒商交所的财务状况，令证监会没有撤回给予商交所的自动化交易服务认可；欺诈罪则指张于2013年4月12至17日，意图诈骗诱使佳富达财务交出3000万元（港元，下同，535.68万新元）。

张震远涉嫌担任商交所（香港商品交易所）主席时串谋财务总监蔡达英，隐瞒商交所恶化的财务情况，以避免遭证监会撤回自动化交易服务认可。经审讯后，张于上周五（17日）被裁定串谋诈骗及欺诈罪成，认罪的蔡达英被判入狱一年。现年51岁的蔡达英于2018年承认串谋诈骗罪，并于审讯中任污点证人顶证张震远。

案情指，商交所于2008年成立，并于2011年4月获自动化交易服务的认可，但它于翌月已出现财政困难。而证监会遂向张震远表示，若商交所没能证明有足够资金长期营运，将会收回认可。张震远随后以多个手法隐瞒财务状况，包括把七张金额介乎700万元至3500万元的支票存入商交所，但之后全部弹票；商交所亦向证监会递交有关不实的财务报表。蔡达英在作供时称，张指支票的款项为朋友的借款。张震远又指示蔡达英，不用就弹票一事通知证监会。

此外，张震远为取得短期资金，于2013年4月向佳富达的经理吴海璇讹称，其新效控股有限公司的持股，并未抵押予任何人，以诱使佳富达提供3000万贷款。至2013年5月，证监会发现商交所虚报获得3000万美元注资，撤回其认可，并公布事件。

法官早前在裁决指，张震远为求开脱而度身订造证供。虽然张震远声称不太理解商交所的财务状况，但证据显示他积极参与公司的运作。法官又认为蔡达英的证供诚实可靠，案发时是奉命行事。法官亦相信，张震远指示蔡达英去整理令证监会满意的报告。

辩方求情时指，张震远案发时相信商交所对香港有利，当时尽力保着它至最后一刻，最终换来破产收场。