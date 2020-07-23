美军又派两架军机赴中国近海侦察

美国军机7月22日再次赴中国近海侦察，两架美国军机分别进入了南中国海和黄海。

据环球网报道，“南中国海战略态势感知计划”平台7月22日发表消息，一架隶属于美国海军的P-8A海上巡逻机当天出现在台湾岛以南的南中国海海域，向西飞行一段距离后折返。另有一架隶属于美国陆军的RC-12X侦察机从韩国的基地起飞后，在黄海上空飞行了一段距离。

据悉，P-8A是波音公司设计生产的新一代海上巡逻机，用于取代老型号P-3C巡逻机，该机主要用途是海上训练、侦察和反潜，内有五个弹仓，外有六个武器挂点，可以发射MK54反潜鱼雷等武器。而RC-12X是诺斯罗普·格鲁曼公司为美国陆军设计的一款战术电子侦察机，其结构和传感器较之前版本都进行了升级，可以对常规和不规则目标进行快速信号发射和获取。

在此之前，美国空军于7月13日、7月15日、7月17日和7月21日派出E-8C空地监视机连续进入南中国海上空。

对于美军舰机的抵近侦察行为，中国国防部新闻发言人吴谦大校在6月国防部例行记者会上表示，当前，在地区国家的共同努力下，东海、南中国海的局势总体是稳定的。这充分说明域内国家有智慧、有能力、有办法通过直接谈判协商，妥处分歧，共护和平。反观作为域外国家的美国，打着所谓“航行自由”的幌子，派军用舰机来东海、南中国海挑衅，对中方实施高频度抵近侦察，举行针对性极强的军事演习，严重危害地区国家的主权与安全利益，严重破坏本地区的和平稳定。

对于美军舰机的抵近侦察行为，中国军事专家宋忠平7月8日接受采访时表示，解放军可以采取抵近拦截的方式，对抵近侦察的美军机进行干扰，让对方无法专心工作。另一方面，当对方侦察机接近中国相关空域时，解放军也可以暂停一些军事活动，降低电磁频谱信号被截获的概率。