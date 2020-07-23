中国股市结束四日连涨收低

中国股市周四（23日）下跌，结束四日连涨，此前美国突然下令关闭中国驻休斯顿总领馆引发地缘政治紧张局势，给在近期涨势中获利丰厚的投资者出脱仓位的理由。

据路透社报道，沪综指（SSEC）收跌0.24%报3325.11点。沪深300指数（CSI300）收跌0.04%。这两个指数盘中均在平盘上下方游走。深综指（SZSC）收平，创业板指数收升1.107%。

法国兴业银行驻香港的亚洲股市策略负责人Frank Benzimra说：“中美之间的紧张关系并不令人意外。在我看来，这是正常的获利了结。”

美国限中国72小时内关闭其驻休斯顿总领馆，指控中国从事间谍活动，此举标志着中美关系急剧恶化。中国外交部表示，美方周二突然要求中方关闭驻休斯顿总领馆，是美对华采取的“前所未有的升级行动”。了解情况的消息人士透露，中国正在考虑关闭美国驻武汉总领事馆。

海通证券分析师张琦认为，在股市近期的上涨中，很多企业的估值过高了，IPO锁定期结束也加大了市场的压力。

华兴资本的一份报告显示，在未来的一个月中，A股市场将迎来7110亿元（人民币，下同，1405.48亿新元）规模的解禁潮，其中来自科创板的解禁股份规模为3240亿元。上海证交所周四正式推出上证科创板50成份指数。该指数追踪科创板50只最具有代表性的个股。该指数跌0.2%。

沪深300地产指数收跌2.3%，因更多城市收紧购房限制。上海交易所约有407.04亿股成交，相当于30日成交量均值368.52亿股的110.5%。上日成交量为393.34亿股。

截至目前，沪综指今年上涨9%，沪深300指数升15%，香港恒生国企指数下跌7.8%。沪综指本月则累计升11.41%。