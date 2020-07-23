在致命火患发生后被检举收贿 台北官员陈尸桥下

台湾台北一名官员在卡拉OK场所发生致命火患后，被检举以护航通过安检、助理缺薪资为由，向几名业者收受贿赂，今天（23日）被发现陈尸一座大桥下。

据台湾《联合报》报道，台北市建管处证实，在该处担任的承办人员曾华崇昨天上班，但在晚间失联，家人也联络不上他。

建管处认为，曾华崇近日因面对检调单位侦办，且经新闻媒体大肆报道，造成莫大精神压力、寻短轻生，并对于发生不幸事件深表遗憾，并已责派科室主管向家属表达关怀，并协助相关善后事宜。

台北市政府爆出基层涉弊、放水电梯安检，台北市建管处上周召开人评会，对相关人员进行行政处分，市长柯文哲也决定，将撤换台北市建管处长张明森、副处长史维斌等人。

曾华崇连同工程员周宗锜被人举报，指他们以护航通过电梯安检、聘私人助理缺薪资为由，向几名业者相继索贿，其中曾华崇收取的贿赂金额近15万元（新台币，下同，7100新元）。

在卡拉OK场所钱柜4月26日发生火患后，曾华崇被指在发现一家卡拉OK场所的五部传菜梯没有使用许可证后，辗转向业者虚报申请竣工检查费用，每部菜梯溢价2000元，共收取1万元，业者事后取得核发许可证。4月的那场火患共造成六人死亡，台北市政府随后下令严查电梯安全。