中国外交部批美国指总领馆从事与身份不符活动是恶意诬蔑

中国外交部今天（23日）谴责美国发表中国驻休斯敦总领馆从事与身份不符活动的说法是恶意的诬蔑，并反指美国两次擅自开拆中国外交邮袋。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上，指责美国要求中国闭驻休斯敦总领馆严重违反国际法和国际关系基本原则，以及中美领事条约的有关规定，并严重破坏中美关系。

至于美国指驻休斯敦总领事和其两名工作人员曾使用虚假身份护送中国旅客到机场，以此指责中国驻休斯敦领馆从事间谍活动，汪文斌回应时指责美国编造理由，有关指责不符合事实。

汪文斌说：“中国驻美领馆人员的个人信息对美方都是公开透明的。中方领事官员进入机场限制区域得到美方批准，目的是照料搭乘临时航班的中国公民。这样的做法合理合规合法，也有很多先例。”

美国国务卿蓬佩奥和美国多位官员指出，中国驻休斯敦总领事馆长期以来从事“颠覆活动”，从事发展留学生间谍、获取经济和军事情报等工作。

据《纽约时报》报道，美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史迪威（David R. Stilwell）指，总领事馆的高级官员和另外两名外交官最近被发现，使用虚假身份将中国旅行者护送到休斯敦机场的登机口。他补充说，在过去的六个月中，中国在美国进行的一些科学盗窃案有所加速。

另据美国之音报道，美国国务卿蓬佩奥周三（7月22日）在丹麦举行的记者会上说，美国下令关闭中国驻休斯顿的领事馆是因为持续存在的北京盗窃美国知识产权的问题。他说：“被偷走的不仅仅是美国的知识产权，还有欧洲的知识产权，损失了几十万份工作，这些都是欧洲和美国各地勤劳人民的好工作。”

对华立场强硬的美国共和党籍参议员卢比奥（Marco Rubio）呼应史迪威的说法，他指休斯敦领馆并非外交机构，而是中国在美国的巨大间谍和影响行动网络的中心枢纽。

此外，汪文斌也指美国2018年的7月和今年的1月两次擅自开拆中国的外交邮袋，严重侵犯中方的外交尊严和安全利益。

汪文斌说：“事件发生后，中国驻美外交机构第一时间向美方严正交涉，美方并未否认相关的事实，但一再以技术理由为其错误行径进行开脱，推卸自身责任。”

汪文斌警告，中国必将作出必要的反应，维护自身的正当权益。

汪文斌也说，美国驻武汉总领馆部分外交人员6月返回武汉，恢复该馆运营，而中国一直为美领馆依法履职提供便利。

路透社昨天引述知情人士报道，北京考虑关闭位于美国驻武汉领事馆，以报复美国要求中国限时关闭驻休斯敦总领馆，但香港《南华早报》今天引述知情人士报道，中国将关闭美国驻成都总领事馆。