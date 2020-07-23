中国将加强网络名人参与网络活动的管理

中国将从明天（24日）起整治商业网站、自媒体违规采编发布互联网新闻信息的问题，并加强网络名人参与网络活动的管理。

中国国家互联网信息办公室今天（23日）在微信上宣布，他们决定自24日起在全国范围内开展集中整治，以回应社会反映强烈的商业网站平台和“自媒体”扰乱网络传播秩序突出问题。

国家网信办负责人在专项部署会上说：“各网站平台决不能有侥幸心理和“过关”思维，要切实履行主体责任，深入开展自查清理，规范自身行为、管好平台账号，切实维护好网络传播秩序。”

这项集中整治聚焦的任务之一为集中整治商业网站平台、手机浏览器、“自媒体”违规采编发布互联网新闻信息、转载非合规稿源问题。

整治行动也包括强网络名人参与论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等网络活动管理，规范相关活动网上直播。

规范移动应用商店境内新闻类APP（应用）审核管理，规范商业网站平台热点榜单运营管理，优化改进移动新闻客户端和公众账号正能量传播，以及建立健全社交平台社区规则，加强社交平台运营管理，也是此次整治聚焦的其他任务。

在集中解决重点问题的同时，国家网信办也将企业自查、网上巡查、实地检查、举报受理中发现的各类问题都纳入整治范围。

国家网信办并未对整治行动定下截至日期，但他们希望能重点解决一些商业网站平台和“自媒体”片面追逐商业利益，为吸引“眼球”炒作热点话题、违规采编发布互联网新闻信息、散播虚假信息、搞“标题党”等网络传播乱象，促进网络传播秩序有明显好转。