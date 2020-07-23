知情人士：央视暂停播放英超赛事

知情人士透露，中国中央电视台暂停播放英格兰超级足球联赛赛事。

据彭博社今天（23日）报道，不愿具名的知情人士透露，拥有英超中国播放权的央视将不会播出本赛季其余赛事，并说一场由英超球队利物浦对垒切尔西的比赛并未没按计划在昨晚播出。

英超本赛季目前只剩下最后一轮比赛，定在本周末进行。《联合早报》在央视官网查询体育频道的时间表，并未在周六或周日的时间表上看到任何英超赛事。

另据凤凰网报道，原本于7月21日在央视体育APP（应用）中直播的两场英超赛事被停播。报道称，英国老牌球队利兹联队时隔16年后，18日确定将在英超参赛，“如此重要”的事件也“缺席”央视足球资讯节目《天下足球》。

央视疑似停播英超赛事的消息，正值中英关系恶化的时期。英国因《香港国安法》决定暂停与香港之间的引渡条约，并对港实施武器禁运。

英国内政大臣帕特尔（Priti Patel）昨天公布，英国将于明年1月起为香港近300万英国国民海外护照持有者开通英国入籍通道，申请者无需有工作即可到英国。

中国外交部今天回应时说，中国将考虑不承认BNO作为有效旅行证件，并保留采取进一步措施的权利。

英国也在14日宣布，将在2027年以前全面移除5G网络中的华为设备。