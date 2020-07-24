任志强严重违纪违法被开除党籍

中共北京市西城区纪委区监委昨（23日）晚宣布，华远集团原党委副书记、董事长任志强因严重违纪违法被开除党籍。

据微信公众号“廉洁西城”报道，西城区纪委称，经查，任志强丧失理想信念，背弃初心使命，在重大原则问题上不同党中央保持一致，公开发表反对四项基本原则的文章，丑化党和国家形象，歪曲党史、军史，对党不忠诚、不老实，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规公款吃喝，违规持有、使用公款购买的高尔夫球卡；在组织谈话时，不如实说明问题；将公权力作为谋取私利的工具，违规使用公款报销应由个人支付的费用，长期无偿使用社会商人提供的办公场所及住房，通过关联企业违规从事营利活动获取巨额利益；不正确履行职责给国有资产造成重大损失；家风败坏，家教不严，伙同子女大肆敛财。

西城区纪委称，任志强严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权犯罪。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经西城区纪委常委会会议研究，决定给予任志强开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

今年69岁的任志强出身中共高干家庭。他的父亲任泉生担任过中国商业部副部长。任志强年轻时下过乡，参过军，1981年转业回北京商业系统工作，1988年任北京华远经济建设开发总公司副总经理，1993年任中共北京市华远集团公司党委副书记、公司总经理，2003年任北京市华远集团公司党委副书记、董事长、总经理。

任志强一向以敢言和张扬著称，被舆论称为“任大炮”。2016年2月，任志强因抨击“党媒姓党”遭到官媒痛批。中央网信办责令有关网站关闭任志强微博，称任志强微博持续公开发布违法信息，影响恶劣。中共北京市西城区委2016年5月宣布，任志强由于多次在微博、博客等网络平台和其他公开场合公开发表违背四项基本原则、违背党的路线方针政策等方面的错误言论，其行为严重违反党的政治纪律，决定给予任志强留党察看一年处分。

任志强今年3月又写了一篇措辞激烈、指责官方抗击冠病疫情不力的文章。北京市官方4月8日证实其接受纪律审查和监察调查。