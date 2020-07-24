蓬佩奥吁对华采取更自信果断方式

美国国务卿蓬佩奥昨天（23日）认为，美国及盟友必须以更有创意和自信果断的方式，敦促中国执政当局改变作风，并将之称作“我们这一时代的使命”。

据路透社报道，蓬佩奥在加州尼克松总统图书馆发表演讲时称，从1969年至1974年担任美国总统的尼克松对于他在1970年为中国执政当局与世界所作的事感到担忧，而这一担忧具有预言能力。

蓬佩奥说，尼克松总统曾担心，他为了让中国执政当局与世界接触，从而创造出一个科学怪人弗兰肯斯坦，而这一情况已经发生。

曾在1972年访问中国的尼克松，被视为让华盛顿与北京建立外交关系铺平道路。双方在1979年建交。

蓬佩奥在演讲中，反复提及美国对北京的贸易行为、侵犯人权以及试图渗入美国社会内部。

他认为，中国军队已经变得更强大与更具威胁性，并参考时任总统里根在1980年代对前苏联有“信任但要核查”的说法，指对中国的态度应该是“不信任且要核查”。

蓬佩奥说：“我们一直采取的接触方式，并没有在中国内部带来尼克松总统所期望的变化。”

他认为，世界上“热爱自由”的国家必须以更有创意和自信果断的方式，“诱使中国做出改变，因为北京的行动威胁到我们的人民和我们的繁荣。”

蓬佩奥担心，如果“自由世界”不做出改变，中国“一定会改变我们”。

他觉得，从中国执政当局手中争取到自由，是“我们这个时代的使命”，而美国完全有能力领导。

蓬佩奥也不点名的方式，批评一个北约盟国不愿意捍卫香港的自由，因为它担心在进入中国市场时会受到限制。

这是蓬佩奥早前就美国要求中国关闭驻休斯敦总领馆发言后，再度评论中国。

据美国之音报道，美国国务卿蓬佩奥前天说，美国是基于持续存在的北京盗窃美国知识产权的问题，而下令关闭中国驻休斯顿总领馆。

蓬佩奥说：“被偷走的不仅仅是美国的知识产权，还有欧洲的知识产权，损失了几十万份工作，这些都是欧洲和美国各地勤劳人民的好工作。”