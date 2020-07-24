谭德赛：蓬佩奥的指控是虚假不可接受的

（早报讯）世卫组织总干事谭德塞针对美国国务卿蓬佩奥对世卫组织和总干事谭德赛的无端指责予以回击。

世卫组织星期四（23日）召开2019冠状病毒疾病（COVID-19）例行发布会。世卫组织总干事谭德塞表示，蓬佩奥的指责是虚假的，不可接受，没有任何根据。据报道，美国国务卿蓬佩奥日前在访问伦敦期间告诉英国国会议员，世界卫生组织总干事谭德塞早已被中国“收买”。

世卫组织表示，该组织目前的唯一焦点是拯救生命，这也是唯一重要的事。该组织表示将不会因这些言论而分心，也希望国际社会不会受其影响。

谭德塞强调，目前全球面临的一大威胁就是政治化疫情，冠病的传播不分国界和政党区别，应隔离政治化疫情的做法。谭德塞再次呼吁所有国家一起合作，政治化疫情和党派偏见已经让形势变得更糟，而真正重要的是科学方案和团结。

世卫组织卫生紧急项目技术主管科霍夫表示，自己作为一名美国人，自疫情开始就与总干事谭德塞一起并肩作战，作为世卫组织的一员感到前所未有的自豪。

世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安也表示，过去七个月，世卫组织的许多员工都是每周工作七天，每天工作20小时，许多人多年来都在前线冒着生命危险，所做的一切都是为了拯救生命。瑞安强调，无论受到何种言论攻击，世卫组织都将继续服务于全球的脆弱人群。