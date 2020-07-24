胡锡进：据了解将有一家美总领馆被要求关闭

中国《环球时报》总编辑胡锡进今天（24日）引述他了解到的消息称，中国今天将公布针对美国强行要求中国关闭休斯顿总领馆的反制措施，而有一家美国在华总领馆将被对等要求关闭。

胡锡进在微博上认为，这是中国不得不采取的措施，国际关系的基本规则和外交事务的对等准则要求中方必须做出这样的反应，否则中国作为大国的信誉将捅出一个大窟窿，我们应对复杂局面的防线有可能崩溃。

胡锡进说：“我相信，中国专业外交团队经过充分的评估才形成了应对方案，并选定了报复目标。与此同时，中方也形成了美国若变本加厉挑衅，我方将如何进一步应对的预案。”

胡锡进指，路透社引述消息人士报道中国考虑关闭驻武汉领事馆“八成是错了”，并说：“据了解，美方之前已经在武汉总领馆做了一些撤出准备，美方看来挺希望中方拿它的武汉总领馆开刀‘扯平’的，因为那样美方的损失最小。”

胡锡进昨天认为，如果中国决定以牙还牙，也关闭美国在华的总领馆，应该不会选择武汉领馆，因为“那样太便宜美方了”，“一旦要做这种报复，极有可能跳出美方的‘预设战场’，在一个让美方感到更痛的地方下手。”

他还提到，美国在香港的总领馆“至少有一千几百人（还有说加上雇员有几千人的）。要这么多人干嘛？明摆着就是个情报中心。” “中国反制的方法实际上挺多的，比如一旦对它的港澳总领馆下手，即使不关闭它，把它的人数砍掉一大半，只给它留一两百人，也会让华盛顿疼得不得了。”