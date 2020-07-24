中国驻休斯敦总领事表明不会闭馆

中国驻美国休斯敦总领事蔡伟表明，他将不会遵从美国国务院的要求，关闭总领馆。

蔡伟在美国政治新闻网站“政坛网”（Politico）昨天（23日）刊登的专访中说，中国正在抗议美国的闭馆令，而总领馆将一直开放，直到另行通知为止。

蔡伟说：“今天我们仍在正常工作，所以我们明天将看会发生什么事。”

他也说，北京已要求美国撤销闭馆令。中国指闭馆令违反涉及外交关系的国际协议。

美国周二（21日）突然要求中国在周五关闭驻休斯敦总领馆，中国对此批评此举严重违反国际法和国际关系基本原则，以及中美领事条约的有关规定，并严重破坏中美关系。

美国官员则指责中国执政当局在总领馆进行间谍活动。美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）前天就在推特上指总领馆是中国执政当局庞大在美间谍和影响力行动网络的中心。

蔡伟反驳这些说法，并说总领馆的活动符合国际协议，与包括美国等其他国家的行动没有任何差异。

对于有美国地方新闻报道称，总领馆工作人员在得知闭馆令后，周二在总领馆庭院烧毁机密文件，蔡伟也予以驳斥。

蔡伟说，他们从未进行间谍活动，“我们所做的是非常合法的，并遵守法律和正常惯例”，并称总领馆其实在进行口罩外交，他也已经安排将来自中国的口罩运到休斯敦，甚至到佐治亚州。

蔡伟也批评美国官员推行双重标准，并指这些官员认为捐赠中国口罩的背后有着提高中国执政当局形象的目的，但不那么严格看待看待其他国家的善举。

蔡伟强调他是中国政府在休斯敦的首席代表，但中国问题专家认为，蔡伟不太可能有权自行决定是否让领事馆开放。

专家们指出，如果总领馆拒绝关闭，这将在美中关系历史上是前所未有的，并提到美国2017年要求俄罗斯关闭外交场馆时，俄国政府未作出抵抗。他们也认为，如果中国确实试图让总领馆开放，美国可能会撤回蔡伟及其他职员的签证，从而允许联邦人员将他们逮捕，并可能将他们驱逐出境。

美国约翰霍普金斯大学高级国际研究学院政治经济及社会学教授孔诰烽说，如果总领馆本身不听从北京的决定，他才会感到非常惊讶。

孔诰烽说：“他们应该是在等待来自北京的命令，如果北京和美国一直通过非正式渠道进行商讨，我不会感到惊讶。”他补充，北京可能在最后一刻向总领馆下发指示。

据报道，目前尚不清楚美国的闭馆令是否包括驱逐蔡伟及工作人员，但蔡伟说，他没有要立即离开美国的计划。

蔡伟周二（21日）曾在接受美国ABC13电视台的访问对于闭馆令相当惊讶，并说烧毁文件属于标准程序，许多国家的外交场馆人员通常在离开国外职位前，会先烧掉内部文件。