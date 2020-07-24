美农业部：中国大规模采购推动玉米和大豆出口飙升

美国农业部（USDA）周四（23日）报告，7月中旬美国玉米和大豆的周度出口销售触及数年高位，受益于中国的大规模采购。

据路透社报道，美国农业部的每周报告显示，截至7月16日当周，中国订购美国玉米196.7万吨，为有记录以来最大单周玉米购买量。美国对中国的大豆销量也升至169.6万吨，为2019年3月以来的最高水平。

中国采购推动美国一周玉米出口销售总量达到254.8万吨，为2018年3月以来最高，大豆出口销售总量则达到266.6万吨，为2018年12月以来最高。

即便如此，中国仍需在未来数月大幅增加对美国农产品的购买，以履行中美第一阶段贸易协议中第一年365亿美元（505.27亿新元）的进口承诺。美国政府数据显示，1月到5月，中国仅进口价值略超过60亿美元的美国农产品。

另外，美国农业部周四报告，民间出口商报告中国购买了13.2万吨大豆，准备在9月1日开始的2020/21销售年度交付。

美国农业部已经连续八个交易日宣布对中国有新的大豆销售。

中国上周表示，将坚持今年早些时候与美国达成的第一阶段贸易协议，但警告说，若两国关系继续恶化，中国将对美国的“霸凌”手段作出回应。

芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货周四收高，月大豆合约结算价上涨7美分，报每蒲式耳9.06-1/4美元。