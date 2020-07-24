印度收紧来自邻国的政府采购竞标方资格规定 被指意在中国

印度周四（23日）宣布，来自邻国、希望参与政府合同竞标的企业需要提前登记并接受安全调查。此举被认为是继中印军队在边界地区发生冲突后，印度针对中国的最新手段。

据路透社报道，印度政府声明，作出该决定是为了“强化印度国防和国家安全”。印度与中国、巴基斯坦、孟加拉、缅甸、尼泊尔和不丹有共同边界，不过政府声明中未点名具体国家。

政府声明称：“这些与印度接壤国家的任何投标方...只有在相关部门登记后，才有资格参与任何商品或服务的采购竞标。”“必须要分别获得外交部和内政部的政治和安全许可。”

在周四深夜宣布的这项命令中，印度政府称限制措施将适用于几类实体提出的竞标，包括公共部门银行、金融机构和政府所有企业。

印度律师事务所Link Legal的合伙人帕伊（Santosh Pai）分析：“这一措施的出台在预料之中，因为公共采购是印度政府可用来向中国发出有力信号的最强大杠杆。”该事务所为多家中国企业提供咨询服务。

印度政府明确，2020年12月31日之前用于控制新冠疫情的医疗用品采购将被豁免。

中国驻新德里大使馆没有立即回应记者在正常工作时间之外的置评请求。

今年4月，印度发布了一项类似的指令，对来自与印度接壤的邻国的外国投资进行筛查。印度没有在指令中点名中国，但此举激起了在印度有重大利益的中国企业的不满。中国政府称该政策具有歧视性。

自6月导致20名印度士兵死亡的边境冲突以来，中国企业在印度一直面临敌意。印度还以安全疑虑为由，禁止了59款源自中国的应用，包括字节跳动的TikTok和阿里巴巴的UC浏览器。