新风口？中国动力电池相关企业连续两年新增近3000家

中国国内诸多动力电池厂商都站上了风口，目前中国共有动力电池相关企业1.3万家。

据《新京报》报道，中国动力电池相关企业2015年后行业发展进入上行通道，2018年、2019年连续两年相关企业注册量接近3000家，今年上半年企业新增量达到1227家，其中6月份注册量环比增长14.39%。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，今年6月中国动力电池装车量为4.7GWh，环比增长34%。在新能源汽车市场份额逐年攀升的当下，中国国内诸多动力电池厂商都站上了风口。企查查数据显示，截至2020年7月份，中国动力电池相关企业共有近1.3万家。

企查查数据显示，动力电池相关企业注册量近十年间呈现直线上升的势头。2015年之后行业进入爆发期，其中2016年是增速最快的一年，年注册量达到1865家，同比增长81.95%。2018年、2019年两年注册量均接近3000家，分别为2937家和2982家。

从地区分布来看，企查查数据显示，广东省以超过3500家动力电池相关企业数排名第一，占全国相关企业总量的24.17%。湖南、江苏分别以超过1675家和1428排名第二、第三。

近半年来，尽管受到一季度疫情影响，中国动力电池相关企业新注册量仍然达到了1227家。其中6月份注册量最多，新注册超过300家企业，环比增长14.39%。另一方面，自疫情暴发以来，动力电池相关企业也陷入开工难的境地，注销、吊销数量相继走高。企查查数据显示，今年6月动力电池相关企业注/吊销数量环比增长73.08%。

从注册资本分布来看，企查查数据显示，中国动力电池相关的企业注册资本在500万之内的企业占比过半，共7805家，多为动力电池相关设备制造、销售等企业。注册资本在1000万以上的企业共4438家，占比达到29%。

