中国通知美国关闭驻成都总领事馆

中国今天（24日）通知美国关闭驻成都总领事馆，并称此举是对美国“无理行径”的正当和必要反应。

中国外交部在官网上宣布，他们上午通知美国驻华使馆，中国决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。

中国外交部批评美国7月21日单方面挑起事端，突然要求中国关闭驻休斯敦总领事馆，严重违反国际法和国际关系基本准则及中美领事条约有关规定，严重破坏中美关系。

外交部说：“中方上述举措是对美方无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。”

中国外交部发言人汪文斌随后在例行记者会上指责美国驻成都总领事馆人员从事与身份不符活动，中国多次提出交涉，美国对此心知肚明，并提到外交是讲对等的。

据香港《南华早报》报道，成都总领事馆1985年设立，具有重要战略意义，因为它涵盖中国西南地区，包括四川、云南、贵州、西藏和重庆。

前重庆市副市长王立军曾在2012年初私自进入美国驻成都总领事馆。

《环球时报》总编辑胡锡进随后称，“据我了解”，中国按照对等原则，给了美国72小时实施关闭。

胡锡进今早披露“将有一家美国在华总领馆被对等要求关闭”，并在闭馆令公布后在微博上写道：“中国显然不希望中美关系自由落体式下坠，但中方的这次对等反制显示了我们不会在重大是非上任凭美方滥作定义，胡作非为。”

路透社前天则引述知情人士报道，北京曾考虑关闭位于美国驻武汉领事馆。不过，胡锡进认为，考虑关闭驻武汉领事馆“八成是错了”，并指路透社发这个消息似乎有引导中国这样做之嫌。

胡锡进在微博上写道：“据了解，美方之前已经在武汉总领馆做了一些撤出准备，美方看来挺希望中方拿它的武汉总领馆开刀‘扯平’的，因为那样美方的损失最小。”

胡锡进认为，如果中国决定以牙还牙，也关闭美国在华的总领馆，应该不会选择武汉领馆，因为“那样太便宜美方了”，“一旦要做这种报复，极有可能跳出美方的‘预设战场’，在一个让美方感到更痛的地方下手。”

他还提到，美国在香港的总领馆“至少有一千几百人（还有说加上雇员有几千人的）。要这么多人干嘛？明摆着就是个情报中心。” “中国反制的方法实际上挺多的，比如一旦对它的港澳总领馆下手，即使不关闭它，把它的人数砍掉一大半，只给它留一两百人，也会让华盛顿疼得不得了。”

中国官媒新华社在中国宣布他们通知美国关闭驻成都总领事馆后发表时评，提到中国被迫反制，美国须负全责，但强调只针对美国政府少数极端势力，不针对美国人民。