美国提控四名中国人签证欺诈 三人被捕

美国司法部昨天（23日）宣布，有四名中国人在美国因涉嫌进行研究期间隐瞒军人身份而被控签证欺诈，其中三人已被逮捕。

综合美国之音和路透社报道，美国联邦调查局正在尝试捉拿目前藏匿在中国驻旧金山领事馆的第四名逃犯唐娟。

唐娟以访问学者签证在加州大学戴维斯分校从事研究工作，在申请签证时没有披露她与中国人民解放军的关系。

法庭文件显示，联邦调查局获得搜查证后，6月20日搜查她的住所，发现了她与解放军有关系的证据，并对她进行了问话。

唐娟在6月26日被控签证欺诈。检察官指唐娟在被搜查和问话之后，某天进入中国驻旧金山领事馆。

司法部在声明中说，联邦调查局正根据6月26日提交的逮捕令和起诉书寻求逮捕唐娟，而“唐娟已经在中国驻旧金山领事馆寻求庇护，目前仍在那里”。

加州大学戴维斯分校则说，学校正在提供当局调查此案时所要求的信息。唐娟是中国国家留学基金管理委员会（Chinese Scholarship Council）资助的研究放射肿瘤学的访问研究员。她的工作完全是在研究实验室完成的，6月底离开大学。

司法部的声明中还提到了另外三名涉嫌签证欺诈的中国军方人员，即王鑫（音译，Xin Wang）、宋琛（Chen Song）和赵凯凯（音译，Kaikai Zhao）。

王鑫已在6月7日被捕。他的签证申请表明，他拟前往加州大学旧金山分校（UCSF）进行科学研究。不过他在签证申请中作了欺骗性陈述。

王鑫称，自己曾在2002年至2016年期间，在中国人民解放军担任医学副教授，但他6月7日在洛杉矶机场接受美国海关与边境保护局官员问话时提供的信息表明，他目前仍是中国军方技术员。

宋琛则在上周末被捕。她在斯坦福大学做访问学者，联邦检察官指控她隐瞒她与解放军空军总医院和第四军医大学的现有关系。

在印第安纳大学担任机器学习和人工智能专业研究生的赵凯凯则在7月18日被捕。赵凯凯也涉嫌签证欺诈，隐瞒了在国防科技大学的任职经历，而联邦调查局也在网上找到了一张赵身着军装的照片。

美国司法部也公布，联邦调查局已在20多个美国城市约谈了其认为隐瞒了中国军方成员身份的签证持有者。

司法部的宣布时间正值中美关系恶化的时期。在美国要求中国关闭驻休斯敦总领馆后，中国今天通知美国关闭驻成都总领事馆，并称此举是对美国“无理行径”的正当和必要反应。