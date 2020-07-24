新华社发文强调中国反制措施只针对美政府少数极端势力

中国官媒新华社在中国宣布他们通知美国关闭驻成都总领事馆后发表时评，提到中国被迫反制，美国须负全责，但强调只针对美国政府少数极端势力，不针对美国人民。

时评指责美国“蛮横”要求中国闭馆之举，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，是美方对中方单方面发起的又一次政治挑衅，是对中美关系的蓄意破坏。

文章说到：“按照美国国务院说法，关闭中国驻休斯敦总领馆是为了‘保护美国知识产权和美国人的私人信息’，这说法完全站不住脚，被许多国际媒体讥讽。”

时评认为，美国单方面限时关闭中国驻休斯敦总领馆，是美对华采取的前所未有的升级行动，中方不得不采取反制措施。

文章提到：“滥打‘中国牌’正在透支美国国家信誉，世界舆论纷纷刊文表达对美方外交霸凌做派对国际关系冲击的忧虑。”

新华社也补充，中国被迫采取反制措施，是对美国无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。

文章在最后说到，希望美方能认清形势，及早悬崖勒马，避免中美关系进一步恶化。

中国今天（24日）通知美国关闭驻成都总领事馆，并称此举是对美国“无理行径”的正当和必要反应。

中国外交部在官网上宣布，他们上午通知美国驻华使馆，中国决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。

据香港《南华早报》报道，成都总领事馆1985年设立，具有重要战略意义，因为它涵盖中国西南地区，包括四川、云南、贵州、西藏和重庆。

中国驻美国休斯敦总领事蔡伟在接受美国政治新闻网站“政坛网”（Politico）的访问时表明，他将不会关闭总领馆。