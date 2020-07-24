胡锡进：对等反制显示中国不会在重大是非任凭美国胡作非为

中国《环球时报》总编辑胡锡进将中国通知美国关闭驻成都总领事馆后视为“对等反制”，并认为这显示中国不会在重大是非上任凭美国胡作非为。

胡锡进今天（24日）在微博上写道：“中国显然不希望中美关系自由落体式下坠，但中方的这次对等反制显示了我们不会在重大是非上任凭美方滥作定义，胡作非为。”

胡锡进认为，为守底线，中国不会退却、眨眼。

胡锡进早前发文披露，“据老胡了解到的消息”，中国今天将公布针对美国强行要求中国关闭休斯顿总领馆的反制措施，将有一家美国在华总领馆被对等要求关闭。

胡锡进写道：“我相信，中国专业外交团队经过充分的评估才形成了应对方案，并选定了报复目标。与此同时，中方也形成了美国若变本加厉挑衅，我方将如何进一步应对的预案。”

中国今天（24日）通知美国关闭驻成都总领事馆，并称此举是对美国“无理行径”的正当和必要反应。

中国外交部在官网上宣布，他们上午通知美国驻华使馆，中国决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。

中国外交部批评美国7月21日单方面挑起事端，突然要求中国关闭驻休斯敦总领事馆，严重违反国际法和国际关系基本准则及中美领事条约有关规定，严重破坏中美关系。