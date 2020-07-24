逾六成台受访者对下半年就业前景不乐观

国民党智库今天（24日）公布最新民调显示，高达63%台湾受访者对今年下半年的就业前景不乐观。

据《中时电子报》报道，国民党智库上午公布下半年就业景气民调显示，有62%的受访民众对今年下半年的就业前景不乐观；有71%的受访民众相信，真正放无薪假的人比台湾劳动部公布的数据更多；对于台湾劳动部动用66亿元（新台币，下同，3.11亿新元）推出的“青年就业奖励计划”，有高达84.1％的民众不清楚这项计划是什么、该怎么申请。

根据台湾政府公布的最新数据显示，近两周无薪假人数从最高峰的3万1000多人，大幅减少了8000多人，失业率经过4月和5月破4％后，但在6月降低至3.96％，由于正值毕业季，失业率不升反降。

前高雄市副市长、前劳动部长陈雄文分析，劳动部提出“青年就业奖励计划”，这是针对找到工作的青年才给予补助，但现在最大的问题是应届毕业生找不到工作，失业率下降的原因可能是“毕业生放弃找工作”，因为不找工作就不纳入失业率统计范畴，这对台湾是很大警讯。

智库新创中心的召集人简荣宗提出三点建议，首先发展大健康产业，提升远距医疗的设备与放宽法规、数位防疫、加速疫苗研发；其次是协助实体零售业数位转型、培育数位人才，以搭建数位零接触经济；再者因应新型态产业产生，应松绑相关劳动法规。

此份民调委托公信力民调中心执行电话访问，在7月14日至7月16日进行，成功样本为1077个。