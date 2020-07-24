中国股指期货下跌 外资抛售126亿人民币中国股票

中国外交部要求美国关闭其驻成都总领事馆之后，沪深300指数下跌3.9%，人民币触及两周低点。

据彭博社报道，在中国外交部宣布已要求美国关闭其驻成都总领事馆之后，沪深300指数下跌3.9%；创业板指数跌5.5%，人民币触及两周低点。中国国防股上涨。

截至今日（24日）午间休市时，沪深300指数下跌3%；过了大约20分钟后，北京宣布要求美国关闭其驻成都总领事馆。富时中国A50指数期货在新加坡一度下跌3.4%。

中国有此一举，是因为美国政府突然要求中国关闭驻休斯敦总领馆。彭博社评论说，中美紧张局势升级，恰逢中国股市特别动荡之际：在债务驱动的一轮大涨行情将基准指数推升至2015年以来的高点之后，政府采取了措施。虽然看涨的投资者已把杠杆加到将近五年来的最高水平，但是中国科技初创公司的内部人员宣布了一解禁就出售持股的计划。

凯思博投资管理（香港）的投资组合经理Raymond Chen分析：“对中美关系的担忧将主导市场，人们将密切关注美国如何应对中国要求其关闭驻成都总领馆一事。我预计短期内会有更多的恐慌性抛售。”

周五上午，海外投资者净卖出126亿元人民币（24.88亿新元）的中国股票，为7月14日净减持规模创下174亿元人民币的纪录以来最高数字。