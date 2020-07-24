闭馆声明公布后 央视在美驻成都总领馆附近直播

中国官媒央视在官方通知美国关闭驻成都总领事馆后，在成都总领馆附近进行直播。

这个直播下午12时许开始通过微博和客户端播出，除了总领馆的画面，下方也曾出现关于总领馆的中英文声明。

在微博上的直播截至下午2时20分获得超过128万个点赞、约12万4000个留言、超过4万3000次转载。

许多网民对央视驻成都总领事馆附近进行直播表示支持，在留言板写道“直播关闭也太狠了吧哈哈哈哈哈哈哈哈不过干得漂亮！”“马上立刻关闭”“这个直播镜头太好了”

另有网民提及中国驻休斯敦总领馆在闭馆令发布后，被拍到焚烧文件的事件，写道“请成都消防车都准备好了，别让美国佬烧文件把领事馆给烧了”“消防车准备，滋他”“就问你烧不烧 消防队已经在外面准备好了”

中国今天（24日）通知美国关闭驻成都总领事馆，并称此举是对美国“无理行径”的正当和必要反应。

中国外交部在官网上宣布，他们上午通知美国驻华使馆，中国决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。

外交部说：“中方上述举措是对美方无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。”

据香港《南华早报》报道，成都总领事馆1985年设立，具有重要战略意义，因为它涵盖中国西南地区，包括四川、云南、贵州、西藏和重庆。