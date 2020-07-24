胡锡进：据了解中国给美国72小时关闭驻成都总领馆

中国《环球时报》总编辑胡锡进在中国通知美国关闭驻成都总领事馆后称，中国给美国72小时的时间关闭总领事馆。

胡锡进今天（24日）在微博上写道，“据我了解”，关于中国要求美方关闭驻成都总领馆，中国按照对等原则，给了美国72小时实施关闭。

胡锡进说：“中方是北京时间今天上午通知美方这一决定的，这意味着，北京时间星期一上午，美驻成都领馆需要完成关闭。 ​​​​”

中国今天（24日）通知美国关闭驻成都总领事馆，并称此举是对美国“无理行径”的正当和必要反应。

中国外交部在官网上宣布，他们上午通知美国驻华使馆，中国决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。

中国外交部批评美国7月21日单方面挑起事端，突然要求中国关闭驻休斯敦总领事馆，严重违反国际法和国际关系基本准则及中美领事条约有关规定，严重破坏中美关系。

外交部说：“中方上述举措是对美方无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。”

胡锡进早前在闭馆声明公布后不久在微博上写道：“中国显然不希望中美关系自由落体式下坠，但中方的这次对等反制显示了我们不会在重大是非上任凭美方滥作定义，胡作非为。”

