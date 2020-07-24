北大副校长回应25篇论文被质疑：少数标记错误，未涉学术不端

对于25篇论文被质疑“造假”的情况，北京大学常务副校长、北大医学部主任、中国工程院院士詹启敏回应指，少数论文中确实存在标记错误的现象，并不涉及学术不端、也不影响科学结论。

据澎湃新闻报道，针对网上质疑，詹启敏7月24日回应说：“首先，我对近期在美国Pubpeer网站上评论人对我们科研论文的关注和质疑表示感谢。我和我的合作者高度重视和慎重对待Pubpeer评论人提出的质疑，仔细核实相关文章表述和实验结果，认真开展讨论。”

詹启敏说，目前没有发现数据造假和学术不端情况，核实的实验结果具有可靠性和可重复性。少数论文中确实存在标记错误的现象，并不涉及学术不端、也不影响科学结论。

詹启敏说：“我们按照学术界惯例正在与相关杂志社沟通勘误。关于评论人对于我们采用的实验方法有不同观点、对相关论文部分内容不理解、以及涉及动物实验的伦理问题，我们也正在积极回应，与评论人讨论交流。”“我们将以严谨的态度进一步全面核实、客观回答质疑，并完成相关勘误工作。敬请学术界关注和监督。”

他还表示，相信真正的科研工作都应该经得起同行的质疑和时间的考验，“欢迎和感谢国内外学术界同行关注和监督我们的科研工作。理性的质疑和讨论有利于我们进一步加强科研各环节管理和提高科研水平”。“同时，我们也深信科研同道和广大朋友会理性看待这些质疑，对我们的科研工作作出客观的判断。”

网上7月23日出现一篇有关“海外网站 Pubpeer质疑詹启敏涉嫌论文造假”的文章。詹启敏被质疑的25篇论文发表时间跨度较大，最早的一篇发表于1998年，最近的一篇发表于2019年。这些论文主要被指涉嫌存在数据重复、相似或有误，违反动物实验伦理，以及实验结果有误等几类问题。

《中国新闻周刊》7月23日报道，在PubPeer上，目前詹启敏团队对四篇论文进行了回复，另有四篇进行了勘误。25篇论文中，实验图像形似或重复的论文有15篇。对于其中一篇图像重复的论文，詹启敏团队回复称，是因为不同的实验错误地放置了同一幅实验图所致。而对于另一篇图像重复的论文，论文作者回复其实图像并不相同，是因为分辨率过低，还有一篇论文，作者致歉称，是对图像排序时导致了错误。

报道中提到，PubPeer与Retraction Watch、For Better Science同为国际知名的学术打假网站。根据PubPeer网站的规则，用户可以选择实名或匿名评论。评论经审核后才会出现在网站上，而匿名评论和“灰名单”账户评论的审核过程最长可达一周。网站不会对评论的科学性和真实性进行审核，但拒绝明显错误、表述不清、误导或存在潜在恶意的评论。