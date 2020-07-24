据报张一鸣被建议向美方出售TikTok多数股权

知情人士透露，字节调动的风险投资人向北京字节跳动科技有限公司创始人张一鸣提出一系列建议，以解决美国对TikTok的担忧，其中包括向美方出售TikTok的多数股权，但张一鸣至今没有同意。

据彭博社报道，不愿具名的知情人士说，包括红杉资本在内，字节跳动的风险投资人已敦促张一鸣出售TikTok的多数股权。他们是希望TikTok成为一家美国公司，而字节跳动只保留少数股份。一位知情人士称，此事已经讨论了几个月，设想了多种方案，包括向风投公司或战略合作伙伴定向增发。

知情人士说，谈判进行得非常详细，甚至讨论了字节跳动是否继续保留董事会席位、美国当局是否会支持等等。该公司的早期投资者、红杉中国负责人沈南鹏支持这个方案。

达成这一协议的最大障碍是张一鸣希望保持对TikTok的控制权。他之所以不愿放弃，是因为他认为该业务正在发展成为少数主要在线广告业务之一，堪比面簿和谷歌。他已经顶住了TikTok在印度被封杀，印度是该公司用户数量最大的市场。

价格是另一个挑战。TikTok的价值正在飙升，估值在200亿美元（277.23亿新元）到400亿美元之间。如果能够遵循面簿或谷歌的增长道路，那前途真的不可限量。一位知情人士说，尚不清楚风险投资人是否可以凑集足够的资金，以张一鸣满意的价格买下多数股权。除了红杉，投资人还包括General Atlantic和软银。由于时间紧迫，任何交易都将面临巨大风险。买家可能不得不与字节跳动达成协议，却不知道美国政府随后是否会放弃禁令。一位风险投资者表示，基本上不可能及时完成交易。

TikTok在一份声明中说：“自两周前公开宣布我们正在评估TikTok业务的公司结构变化以来，没有参与公司内部讨论的外部人士提出了许多建议。”“我们不评论传言或猜测。我们对TikTok的长期成功充满信心，将在有事可宣布的时候公布我们的计划。”

知情人士说，正在讨论的更温和方案是将TikTok的美国业务分拆，字节跳动继续全资拥有其他地区业务。这将降低风险投资公司的融资压力，也让张一鸣保留对大多数业务的控制权。同时，还能使美国监管机构安心，因为用户数据将在一家本地公司的控制中。

美国业务在字节跳动总体业务中相对较小。根据Sensor Tower估算，TikTok在美国被下载超过1.65亿次，而全球下载总量超过20亿次（包括中国版）。

美资TikTok方案的缺点是，该行动将失去一家跨国公司的协同效应。涌向该服务的广告商将不得不面对两个不同的实体。TikTok的工程师可能难以处理根据不同地理区域细分的用户群。如果美国公司继续使用北京总部的算法和知识产权，美国政客可能仍会对安全性感到担忧。

将字节跳动按照中国业务和国外业务分拆另一个看起来更夸张的方案。从理论上讲，张一鸣可以在美国或英国建立一个全球总部，负责本土以外的所有业务。尽管他的公司以TikTok闻名，但它是一个雄心勃勃的软件开发商，拥有多款流行的智能手机app，涉及新闻、娱乐等方面。这种分拆将主动解决对字节跳动整个app家族中资背景的担心。

彭博社评论说，也许最不可能的选择是让张一鸣搬到美国并从那里经营字节跳动。近年来，随着字节跳动海外扩张，张一鸣呆在美国加州的时间越来越多。一位知情人士说，针对杰出人才的美国签证计划几乎肯定会适于张一鸣，意味着他可以在不到一年的时间内成为公民。这位知情人士说，类似案例有鲁珀特·默多克和伊隆·马斯克。

但是这个举动在中国必然引发轩然大波。移居国外的中国人通常保持低调，避免成为众矢之的。

彭博社评论说，最终张一鸣可能选择不采取任何行动，等到特朗普做出决定后见机行事。根据CB Insights，字节跳动已经是世界上价值最高的初创企业。在上一次正式融资中，该公司的估值达到了750亿美元；一位知情人士说，在今年早些时候的一次非公开股权交易中，估值高达1400亿美元。

这位知情人士说，虽然美国对TikTok的禁令将打击其估值，但仍可能超过1000亿美元。早日定案还将有助于张一鸣集中精力，打造中国互联网的下一个主角，与腾讯和阿里巴巴并驾齐驱。尽管有美国的威胁，投资银行家已经向张一鸣游说IPO很久，因为投资者非常渴望。这说明了该公司的稳定性，即使公司表示不急于上市。