中国石油巨头以560亿美元将管道资产溢价出售给国家管网

中国油气巨头敲定以560亿美元（776.33亿新元）将旗下的管道网络资产溢价出售予新成立的国家管网公司的交易。这一备受期待的举措，被业界认为对投资者是一大利好。

据彭博社报道，中国石油将油气管道、部分储气库、油库、LNG接收站以及铺底油气等相关资产以账面价值的1.2倍售予国家管网集团，中国石化将相关资产以账面价值的1.4倍售予国家管网。投资者原本担心这项由国家牵头的交易是否会对这些公司的管道网络资产做出恰当补偿，以及股东是否会得到回报，如今估值出现溢价可能打消了这些顾虑。周五，中国石油和中国石化的股价双双走高。

本次交易以及国家管网集团的其他投资方与国家管网集团同时进行的交易完成后，国家管网集团的注册资本将达到5000亿元人民币（987.27亿新元）。国家管网集团将是中国国家主席习近平政府提高这一全球最大能源消费国的能源自主保障能力的核心改革部分。

美国投资研究机构伯恩斯坦（Sanford C. Bernstein & Co.）的分析师贝弗里奇（Neil Beveridge）等人认为，“交易估值对市场很友好，我们认为这些公告对公司有利，”并补充道两家公司有可能发放特别股息。他们写道，国家管网集团“走向市场后，将成为全球最大的管道公司之一”。

根据公司公告和摩根士丹利的分析报告，在此前宣布的交易中，中国石油将获得2687亿元人民币的总对价，其中包括国家管网29.9%的股份和1190亿元人民币的现金。摩根士丹利将中国石油股票评级上调。

根据公告，中国石化将获得总计1227亿元人民币的交易对价，其中包括国家管网14%的股权和527亿元人民币的现金。中国石油在香港交易所一度上涨5%，中国石化一度上涨了2.3%。