九天增六例菲律宾输入病例 台湾收紧入境检疫

台湾流行疫情指挥中心24日宣布，新增三例菲律宾输入新冠肺炎病例，台湾确诊病例累计458例。

据香港中通社报道，台湾流行疫情指挥中心发言人庄人祥介绍，台湾三例个案分别为50多岁男性、30多岁男性及30多岁女性，均自菲律宾返台。他们分别于今年初不同月份到菲律宾探亲或工作，其中两人7月中旬在菲律宾已经陆续发病，但是在当地检测结果均为阴性，入境台湾时主动告知有症状，随后检测并确诊；另一人在台湾居家检疫时确诊。卫生单位已掌握三个案的接触者共74人。

最近九天，台湾新增七例境外病例，其中六例来自菲律宾。疫情指挥中心表示，由于菲律宾新冠肺炎疫情仍呈上升趋势，阳性率高达12%，加上7月以来确诊的11例境外输入病例中，6例来自菲律宾，另有四例自菲律宾经台湾转机至香港后确诊，显示该国疫情风险高；自7月26日起，自菲律宾飞抵台湾的所有旅客，一律采检。

指挥中心指挥官陈时中说，届时自菲国入境的所有旅客，包括持居留证或居留签证、移工、境外生等，无论有无症状，入境时均须于机场完成采检；有症状者送至集中检疫所等候检验结果，无症状者返家或至防疫旅馆完成居家检疫14天。

台湾疫情指挥中心统计，台湾累计458例确诊，分别为367例境外输入，55例本地病例及36例军舰群聚病例。台湾已连续103天没有本地病例。

不过，鉴于国际疫情未平缓，台湾观光局宣布，继续暂停旅行业组团赴外旅游及接待来台观光团体入境至8月31日。陈时中表示，根据国际疫情，没有解除禁令的时间表，有需要就会继续往后延。若要恢复正常海外观光，一定需要有能产生抗体的疫苗上市才有可能。