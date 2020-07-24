中国指责美驻成都总领馆人员从事与身份不符活动

中国今天（24日）指责美国驻成都总领事馆人员从事与身份不符活动，中国多次提出交涉，美国对此心知肚明。

据中国人民网报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上，就中国通知美国关闭总领馆做出回应时说，中美之间出现目前的局面，是中国不愿看到的，责任完全在美方。

汪文斌说：“我们再次敦促美方立即撤销有关错误决定，为两国关系重归正常创造必要条件。”他也提到，外交是讲对等的。

中国今天通知美国关闭驻成都总领事馆，并称此举是对美国“无理行径”的正当和必要反应。

中国外交部在官网上宣布，他们上午通知美国驻华使馆，中国决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。

中国外交部批评美国7月21日单方面挑起事端，突然要求中国关闭驻休斯敦总领事馆，严重违反国际法和国际关系基本准则及中美领事条约有关规定，严重破坏中美关系。

外交部说：“中方上述举措是对美方无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。”

《环球时报》总编辑胡锡进随后称，“据我了解”，中国按照对等原则，给了美国72小时实施关闭。

据香港《南华早报》报道，成都总领事馆1985年设立，具有重要战略意义，因为它涵盖中国西南地区，包括四川、云南、贵州、西藏和重庆。