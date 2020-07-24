报告：上海和北京等是高考志愿填报热点地区

有报告显示，中国的上海、北京、广东、江苏与浙江的高校分列志愿填报热点地区前五位。

据第一财经报道，华东师范大学邝春伟副教授领衔的研究团队Gloscan（环球扫描）发布了《中国大学录取分数排行榜》。报告显示，大学录取分数的高低与学校类别强烈关联。在所有类别的院校中，财经、语言与综合类院校更受社会与考生的追捧。

同时，大学录取分数的高低与学校所在地高度关联。地处直辖市与沿海地区的院校更受社会及考生的追捧。上海、北京、广东、江苏与浙江的高校分列前五位。青海、海南、内蒙古、新疆与贵州的高校分列后五位。

数据显示，录取分数总排名前十名分别是：清华大学、北京大学、中国科学院大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、中国科技大学、浙江大学、南京大学、北京航空航天大学。从区域上看，全部集中在北京和长三角。其中北京有五所，上海两所，杭州、南京和合肥各一所。位居合肥的中国科技大学也是前十名中，唯一一所来自中西部地区的学校。

第11名到第20名的学校分别是上海财经大学、同济大学、南开大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、北京师范大学、北京外国语大学、中山大学、上海外国语大学、西安交通大学。其中位居第20的西安交通大学也是西部地区中分数线最高的学校。

从前20名的学校来看，有18个学校位居沿海地区，主要是长三角、京津冀和珠三角这三大城市群。分城市来看，北京共有9所，上海5所，杭州、南京、合肥、天津、广州、西安各一所。