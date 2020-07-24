福布斯发布中国慈善榜 许家印捐献金额居首位

福布斯中国7月23日发布2020年中国慈善榜，恒大集团董事长许家印现金捐赠总额名列榜首。

据福布斯中国报道，许家印、碧桂园董事局主席杨国强及其家族、融创中国董事长孙宏斌分别以30.1 亿元（人民币，下同，5.95亿新元）、15.2 亿元及13.9 亿元的现金捐赠总额名列前三甲。

上榜的100 位企业家现金捐赠总额为179.1 亿元，与去年的191.7亿元相比，下滑6.6%，不过也是继2011、2017、2018、2019 年之后，总捐赠金额第五次突破100 亿元。

福布斯中国调查了中国民营企业家及企业在2019 年度向公益慈善领域的现金捐款情况，并将企业家及其管理企业的捐款额合并计算，编制年度中国慈善榜。每年有100 位企业家（企业）入选。今年的慈善榜中捐赠过亿元的企业家有35 位，捐赠总额高达150.9 亿元，他们的捐赠金额占到总额的84%。

恒大集团董事局主席许家印，以30.1亿元的总捐赠额，继续蝉联2020中国慈善榜首善。加上2012、2013、2018、2019年，这已经是许家印第五次荣登慈善榜榜首。

恒大2019年全年合计捐赠超30亿元资金。其中，向贵州省毕节市捐赠10亿元，自恒大结对帮扶毕节市以来，已累计捐赠到位75亿元，已协助毕节各级政府帮扶90.5万人脱贫。同时，恒大助力广东、河南、陕西、云南、青海等多地高质量打赢脱贫攻坚战。截至目前，恒大集团累计为扶贫、民生等慈善公益事业捐款超177.5亿元。

碧桂园董事局主席杨国强家族以15.2亿元的捐赠总额位列榜眼。自1997年第一笔大额捐赠算起，杨国强、杨惠妍带领碧桂园集团及国强公益基金会为社会累积捐赠超64亿元。2019 年8 月，由碧桂园捐赠3亿元资金建设的临夏国强职业技术学校开工奠基，学校坚持公益属性，并对贫困家庭学生免除一切费用。

排名第三的企业家来自融创中国的董事长孙宏斌，2019年，融创中国在扶贫、教育、环境保护等领域，累计捐赠13.9亿元。在他的带领下，“融创公益” 共享公益平台于去年上线，通过打通线上、线下参与渠道，为融创员工、业主、社会爱心人士提供更加便捷的公益参与方式和开放共享的公益互动体验。截至2019年底，平台在23个省份45个城市，发起了近百个公益活动。

从捐赠方向来看，教育和扶贫为今年慈善捐赠的两大主要方向，合计占比超六成。教育领域以35.5%的占比名列第一，成为企业家进行公益慈善的首选领域。绝大多数的企业家非常乐于给自己的母校捐赠现金或设立专项教育基金。

事实证明，著名大学更容易获得来自校友的捐赠，在强大的资金支持下，这些高校的整体实力能够得到明显的提升，从而形成一个良性循环，吸引更优质的生源。2019年适逢南开大学百年校庆，来自字节跳动的董事长张一鸣及泰禾集团董事长黄其森分别捐赠1.1 亿元和1 亿元，用以支持南开大学的发展。