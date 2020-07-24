习近平吉林考察 强调实施东北振兴战略

中国国家主席习近平在吉林考察时强调，要深入实施东北振兴战略，加快推动吉林全面振兴。

据新华网24日报道，习近平在吉林考察时强调，要在发展新路上实现新突破，在加快推动新时代吉林全面振兴、全方位振兴的征程上展现新作为。

习近平指出，明年中国将开始实施“十四五”规划。“十四五”时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家的第一个五年。当今世界正经历百年未有之大变局，中国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化。中央正在组织制定“十四五”时期经济社会发展规划建议，希望各地深入调研，认真谋划“十四五”时期发展的目标、思路、举措。

习近平7月22日至24日在吉林省委书记巴音朝鲁、省长景俊海陪同下，就统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作、推进东北振兴、谋划“十四五”时期经济社会发展进行调研。

习近平22日首先到达地处松辽平原腹地的梨树县，听取吉林省和梨树县农业发展和机械化、规模化种植情况汇报。习近平指，他十分关心粮食生产和安全。今年夏粮丰收大局已定，秋粮要争取有好的收成，吉林要把保障粮食安全放在突出位置。

习近平还在卢伟农机农民专业合作社，听取合作社生产经营情况介绍。他强调，农民专业合作社是市场经济条件下发展适度规模经营、发展现代农业的有效组织形式，要积极扶持家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，鼓励各地因地制宜探索不同的专业合作社模式。

习近平随后参观四平战役纪念馆。解放战争时期，中共领导的东北民主联军四战四平，近2万名将士壮烈牺牲，为辽沈战役胜利创造了必要条件。习近平强调，要牢记革命先辈为中国革命事业付出的鲜血和生命，广大党员、干部和人民群众要很好学习了解党史、新中国史。

习近平23日到社区，了解社区党建、基层治理情况。他强调，推进国家治理体系和治理能力现代化，社区治理只能加强、不能削弱。要加强党的领导，推动党组织向最基层延伸，健全基层党组织工作体系。

习近平在长春新区强调，高新科技园区要围绕国家战略需要，重视基础设施规划建设，更要打通产业链、供应链，在区域经济发展中发挥带动和辐射作用。

他还参观了一汽集团研发总院大厅，和刚毕业的大学生交谈，询问今年高校毕业生就业情况，强调要高度重视高校毕业生就业问题。他还强调，推动中国汽车制造业高质量发展，必须加强关键核心技术和关键零部件的自主研发，实现技术自立自强，做强做大民族品牌。

习近平强调，当今世界制造业竞争激烈，要抢抓机遇，大力发展战略性新兴产业，实现弯道超车。

他24日听取了吉林省委和省政府工作汇报，提出要抓住实施乡村振兴战略的机遇，坚持农业农村优先发展，夯实农业基础地位，深化农村改革，要加快高标准农田建设，强化农业科技和装备支撑，深化农业供给侧结构性改革，加快发展绿色农业，推进农村三产融合等。