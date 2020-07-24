台身份证制作商传被指曾与大陆公安合作 被质疑有安全问题

承包台湾新版身份证（New eID）制卡工作的厂商Idemia，其前身Morpho曾与中国大陆公安合作提供脸部识别系统，也负责制作香港新身份证，被质疑有资安疑虑。

据《自由时报》报道，台湾内政部表示制卡工作均委托中央印制厂处理，由中央印制厂负责说明。中央印制厂则强调，空白卡生产厂商不会接触到民众个资。

中央印制厂指出，新版身份证的空白卡仅初期由国际大厂负责代工，后期规划由台湾卡厂生产制造，而卡内的晶片晶圆则是由台积电负责生产，身份证使用的作业系统及应用程序都是在晶圆制成时就写入，空白卡生产厂商在制卡过程中无法更动、修改晶片资料，而且中央印制厂在收到空白卡后也会进行晶片检测、洗卡等作业，并负责将个资写入晶片，因此空白卡生产厂商无法接触到民众的个资。

中央印制厂强调，基于安全考量，新版身份证不允许中国大陆厂商、第三地区含中资成分厂商及在台中资厂商参与，专案负责人及专案团队成员也不得为中国大陆人士，电脑晶片卡及印制设备更不可来自中国大陆，厂商在每批交货时都须详述产品来源，没有中国大陆制造的可能，未来中央印制厂也一定会遵循国际安全标准及法令规范，加强制卡作业的监督与管理，以维护资安及确保民众权益。