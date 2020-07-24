中国IPO热潮 今年平均每周造就一位新亿万富翁

彭博亿万富翁指数收集的数据显示，今年截至6月，中国首次公开募股（IPO）市场已经造就了至少24名十亿美元富翁。

据彭博社报道，数据显示，今年截至6月，在上海和深圳上市的118家公司共计筹集了约200亿美元（277.31亿新元），是2019年上半年的两倍多。上海已经超过纽约和香港，成为全球第一上市地点。

根据彭博指数，最新这一2020年批次的中国IPO亿万富翁截至7月中旬的财富共计700亿美元。他们大多来自医疗保健和科技行业，其中一些在大流行病期间表现最好。

安永大中华区IPO负责人何兆烽说：“冠病对中国内地IPO活动影响不大，在中国，新股通常在上市首日会大涨。这会培养出一批有旺盛需求的投资者。”

在中国主板，新股上市首日通常会触及44%的涨停板。而刚刚届满一周年的上海科创板未对首日涨幅设限。

这种超额收益和散户的需求引发了人们对市场处于泡沫之中的担忧。中国官方媒体本月发表社论称，经济系统比以往任何时候都更加需要股市“健康牛”。

彭博社评论说，长期以来，向公众发行股票一直是中国企业主暴富的渠道，但在冠病大流行导致经济大面积停摆、增长速度放缓之后，2020年本来应该有所不同。但受到寻求赚快钱的散户大军的提振，这一亚洲国家的股票市场欢欣情绪比世界上其他任何地方都更加明显，基准指数已从疫情引发的暴跌中恢复过来，并成为表现最佳市场之一。