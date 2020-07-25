中国驻休斯敦总领事发公开信 称与美南地区交流不会停歇

美方要求中国关闭驻休斯敦总领馆的限期已于本地时间今天凌晨4时届满，中国驻休斯敦总领馆昨天在官网发表公开信，批评美国蓄意破坏中美关系，并称中国政府与美南地区的双边交流不会停歇，中美人民友谊不会中断。

中国驻休斯敦总领馆24日下午在其官方网站发表总领事蔡伟致美南地区各界朋友的公开信。公开信说，美方单方面突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆的举动是蓄意破坏中美关系，并再次批评美国严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定。

公开信说，40多年来，中国驻休斯敦总领馆坚持致力于促进中美各界相互了解和各领域交流合作，赢得了美南社会各界的充分肯定和广泛赞誉。

蔡伟在信中还说，“今后，不论身在何方，我都会继续支持中国与美南地区人民的友好交流与合作。”

蔡伟最后在信中说，中国政府与美南地区的双边交流不会停歇，对侨胞的服务不会停止。中国驻美国使馆会就中国与美南地区友好合作和领事业务作出妥善安排。“中美人民友谊不会中断，中美友好合作的光明前景是任何人都不能阻挡的。”

美国政府此前要求中国驻休斯敦总领馆最迟在当地时间周五（24日）下午4时，即本地时间今天凌晨4时关闭。蔡伟前天接受美国政治新闻网站Politico访问时说，在另行通知之前，驻休斯敦总领馆将一直开放。